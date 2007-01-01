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Настоящее фото товара Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая
87 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая - фото 1Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая - фото 2Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая - фото 3Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая - фото 4Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая - фото 5Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая производства ChiedoCover

Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая

Артикул: CH-026-937
87 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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