Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул-кресло Самба, зеленый
Стол Poligon Head
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Подставка для ног Гилберт
Плетеный стол из искусственного ротанга Клонея, палевый
Плетеный стол из искусственного ротанга Мотел, палевый
Плетеный стол из искусственного ротанга Фьюс, коричневый
Плетеный стол Руан, коричневый
Плетеный стол из искусственного ротанга Лисмор, коричневый
Стул Франк, синий
Стул Норман 1, серый
Стул Норман 2, шампань
Стул Норман 3, голубой
Стул Сицилия 1, жемчужный
Стул Марко, пыльная роза
Стул Eames DAW красный