Стул Аура

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Стул Аура

5
4 790 ₽
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Стул Роза, небесно-голубой
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Стул Женева, синий

Характеристики товара

Описание

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Ширина540 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота870 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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