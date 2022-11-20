Товар в корзине. Перейти
Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки - фото 1Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки - фото 2Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки - фото 3Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки - фото 4Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки - фото 5Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки - фото 6Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки - фото 7

Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Chilly велюр бежевый/ черные ножки
Стул Chilly велюр бежевый/ черные ножки
Следующий Стул Chilly велюр пыльно-розовый/ черные ножки
Стул Chilly велюр бежевый/ черные ножки

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и приятного на ощупь материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой.
Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БирюзовыйНастоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Бирюзовый

В наличии 100 шт.
Комплект стульев Eames бежевый x4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames бежевый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
14

Комплект стульев Eames бежевый x4

В наличии 100 шт.
Стул Eames Темно-серыйНастоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames Темно-серый

Стул Eames КоричневыйНастоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49045
4 490 ₽Оптовая цена
64Хит

Стул Eames Коричневый

В наличии 100 шт.
Стул Eames Мини детский, белыйНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 29024
2 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Eames Мини детский, белый

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 99034
2 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Стул Eames DAW белыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Eames DAW белый

Стул Eames DAW черныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames DAW черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Стул Хит 25мм - золото, рогожка краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
8

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
8

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

Стул Freames бежевыйНастоящее фото товара Стул Freames бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49042
5 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Freames бежевый

В наличии 3 шт.
Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
9

Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножки

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
5

Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножки

Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
6

Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.