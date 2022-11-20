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Стул полубарный Fabricius белый, черный

Артикул: CH-053-492
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Fabricius изготовлен из массива бука. Дугообразная спинка плавно переходит в подлокотники, что позволяет удобно расположить руки. Стул имеет мягкое сиденье, обеспечивающее комфорт во время использования.
Полубарный стул Fabricius идеально подчеркнет дизайнерское решение в оформлении барной стойки.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес10 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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