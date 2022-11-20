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Кресло компьютерное Логан велюр бежевый

Артикул: CH-049-514
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло Логан в велюровой обивке для комфортной работы из дома или офиса. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.

Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера.

Стул выполнен из качественных материалов, прочный механизм регулировки и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 120 кг. Диаметр крестовины 67 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 7,9
Объем: 0,170

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Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина545 мм
  • Ширина сиденья545 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки7.90 кг

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