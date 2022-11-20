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Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки - фото 1Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки - фото 2Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки - фото 3Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки - фото 4Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки - фото 5Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки - фото 6Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки - фото 7

Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки

14 оценок
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Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и приятного на ощупь материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой.Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 76*64*47

Вес брутто: 19,000

Объем: 0,230

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

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