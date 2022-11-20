Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и приятного на ощупь материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой.
Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес4.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай