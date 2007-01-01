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Стул Хит 25 мм, серебряный, с пюпитром

Артикул: CH-069-347
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий.

Преимущества:


  • Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
  • Универсальность - подходит для разных мероприятий;
  • Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
  • Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
  • Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Модификации стулапюпитр
  • Цветсеребряный
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасасеребряный

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