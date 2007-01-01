Характеристики товара
Описание
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу эргономичную посадку.
НАДЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Диаметр/толщина каркаса: 18/1,5 мм. Максимальная статическая нагрузка 260 кг.
ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА! Вы можете выбрать любую модель и цвет каркаса в нашем конструкторе. Отгрузка отдельных частей стула (сидения) не осуществляется.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота845 мм
- Вес5,92 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет