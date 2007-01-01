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Настоящее фото товара Стул Канани ножки металл, угольно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Канани ножки металл, угольно-серый
50 оценок
11 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 1Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 2Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 3Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 4Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 5

Стул Канани ножки металл, угольно-серый

Артикул: CH-032-018
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота845 мм
  • Вес5,92 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу эргономичную посадку.

НАДЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Диаметр/толщина каркаса: 18/1,5 мм. Максимальная статическая нагрузка 260 кг.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА! Вы можете выбрать любую модель и цвет каркаса в нашем конструкторе. Отгрузка отдельных частей стула (сидения) не осуществляется.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота845 мм
  • Вес5,92 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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