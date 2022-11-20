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Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 1Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 2Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 3Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 4Стул Канани ножки металл, угольно-серый - фото 5

Стул Канани ножки металл, угольно-серый

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Стул Канани ножки дерево, бежевый

Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном. Оригинальный цветочный мотив вплетается в общую концепцию стула. Благодаря этому готовый стул с цветным сидением буквально "расцветет" у Вас в интерьере.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу эргономичную посадку.

НАДЕЖНОСТЬ. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 200 кг.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.


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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес5,92 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветсерый, черный

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