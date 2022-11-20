Центральная секция Вояж

9 оценок

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Центральная секция Вояж

4.1
25 690 ₽
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Угловая секция Вояж

Характеристики товара

Описание

Центральная плетёная секция «Вояж» с одной спинкой может использоваться как самостоятельный объект в виде кресла, так и в ансамбле с другими предметами из той же коллекции. Например, путем комбинирования секции и пуфа вы получите комфортабельное спальное место, а если приставите такую секцию к угловому дивану, получите полноценный диван с большим количеством мест для сидения.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Вес9 кг
  • Цветсерый
  • Глубина780 мм
  • Материалротанг
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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