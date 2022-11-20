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Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной

14 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветкрасный, оранжевый, желтый, бежевый, зеленый, синий
  • Страна изготовленияТурция

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