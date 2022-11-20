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Стул NYMERIA бежевый x2

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Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Обеденный стул NYMERIA подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.

Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 61,7*49,7*52,5
Вес брутто: 20,5 кг
Объем: 0,161 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина570 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки617 мм
  • Высота упаковки497 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки20.50 кг

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Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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