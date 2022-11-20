Характеристики товара
Описание
Комплект из двух стульев. Обеденный стул NYMERIA подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.
Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 61,7*49,7*52,5
Вес брутто: 20,5 кг
Объем: 0,161 м3
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина525 мм
- Глубина570 мм
- Ширина сиденья525 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Вес9.5 кг
- Материал каркасадерево
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки617 мм
- Высота упаковки497 мм
- Глубина упаковки525 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки20.50 кг