Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

8 оценок

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Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

4.2
11 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Яркие, выделяющиеся и практичные стулья для организаций, общественных пространств и учебных заведений. Имеет декоративную прорезь на спинке сиденья и декоративную ручку в конструкции корпуса для комфортного перемещения. Металлический каркас имеет хромированное покрытие, устойчив к царапинам и другим незначительным повреждениям. Для удобства хранения и транспортировки стулья легко стопируются по 10 штук.
При заказе изделия можно выбрать один из 6ти вариантов исполнения каркаса и любой из 7ми цветов пластика

Цена указана со столиком TLT
Возможны другие варианты столиков.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

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