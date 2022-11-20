Характеристики товара
Описание
Подстолье Фудкорт
Цвет - патина
Столешница HPL Arpa TF-3166 PF мрамор бильбао (топ фейс матовый
Подстолье Фудкорт
Цвет - патина
Столешница HPL Arpa TF-3166 PF мрамор бильбао (топ фейс матовый
Стол Кадис 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ белый
Стол Марсель 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый
Стол Марсель 1300, раздвижной, прямоугольный, венге
Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, венге/ бежевый
Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, вишня
Стол Марсель 1400, раздвижной, овальный, вишня
Стол Элис 1400, раздвижной, овальный, венге/ бежевый
Стол Элис 1400, раздвижной, овальный, белый глянец
Стол Тренто 1450, раздвижной, овальный, белый/ бежевый
Стол Йорк 1450, раздвижной, овальный, белый/ бежевый