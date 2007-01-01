Характеристики товара
Описание
Стол CORNER 120 керамика на стекле в цвете белый мрамор на белом каркасе
Описание модели:
- вставка 50 см выдвигается с торца вместе с ножками со встроенными колесами, не царапающими пол, что позволяет быстро и легко увеличить длину столешницы до 170 см;
- рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
- керамика на стекле, глянец, толщина столешницы 13,5 мм (5,5 мм керамика + 8 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
- основание стола - металл, цвет – белый.
- Упакован в 2 коробки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200/1700 мм
- Ширина800 мм
- Высота760 мм
- Вес66 кг
- Материал столешницыстекло, керамика
- Материал каркасаметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Вес упаковки79 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет