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Настоящее фото товара Стол Корнер 120 ХАЙ ГЛОСС СТАТУАРИО керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Корнер 120 ХАЙ ГЛОСС СТАТУАРИО керамика/ белый каркас
42 оценки
41 49058
96 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Корнер 120 ХАЙ ГЛОСС СТАТУАРИО керамика/ белый каркас - фото 1Стол Корнер 120 ХАЙ ГЛОСС СТАТУАРИО керамика/ белый каркас - фото 2Стол Корнер 120 ХАЙ ГЛОСС СТАТУАРИО керамика/ белый каркас - фото 3Стол Корнер 120 ХАЙ ГЛОСС СТАТУАРИО керамика/ белый каркас - фото 4Стол Корнер 120 ХАЙ ГЛОСС СТАТУАРИО керамика/ белый каркас - фото 5
Распродажа

Стол Корнер 120 ХАЙ ГЛОСС СТАТУАРИО керамика/ белый каркас

Артикул: CH-026-030
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина1200/1700 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес66 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол CORNER 120 керамика на стекле в цвете белый мрамор на белом каркасе

Описание модели:

  • вставка 50 см выдвигается с торца вместе с ножками со встроенными колесами, не царапающими пол, что позволяет быстро и легко увеличить длину столешницы до 170 см;
  • рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
  • керамика на стекле, глянец, толщина столешницы 13,5 мм (5,5 мм керамика + 8 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
  • основание стола - металл, цвет – белый.
  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200/1700 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес66 кг
  • Материал столешницыстекло, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки79 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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