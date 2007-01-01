Характеристики товара
Описание
Кофейный столик - эстетика для бизнес-пространств.
Кофейный столик — это гармоничное сочетание природной теплоты и современного дизайна.
Ключевые преимущества:
Смелый дизайн
Сложные геометрические ножки с квадратными перфорациями превращают столик в эффектный арт-объект
Исключительная устойчивость
Массивные металлические опоры обеспечивают устойчивость даже при интенсивном использовании
Практичность
Гладкая деревянная поверхность устойчива к износу и легко очищается
Универсальность
Идеально подходит для:
Лаунж-зон в отелях
Зон ожидания бизнес-центров
Современных ресторанных пространств
Кофейный столик — это не просто мебель, а инструмент создания стильного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота770 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет