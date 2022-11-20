Характеристики товара
Описание
Материал дерево, металл
Длина: 160 / 210 см
Высота: 77 см
Ширина: 90 / 95 см
Материал дерево, металл
Длина: 160 / 210 см
Высота: 77 см
Ширина: 90 / 95 см
Стол Resin Bred
Стол Long Plank
Стол Шрустбери
Диван офисный Диез
Диван офисный Дивин
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Аояма
Покрывало 220-121
Покрывало 220-122
Детский растущий стул Горошек
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло