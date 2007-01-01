Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Норридж
41 оценка
18 790
Товар в корзине. Перейти
Стол Норридж - фото 1Стол Норридж - фото 2Стол Норридж - фото 3Стол Норридж - фото 4Стол Норридж - фото 5Стол Норридж - фото 6Стол Норридж - фото 7
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Норридж производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Норридж производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Норридж производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Норридж производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Норридж производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Норридж производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стол Норридж производства ChiedoCover

Стол Норридж

Артикул: CH-004-553
41 оценка
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 13 1200x700, ясень
Фотография товара Стол Лофт 13 1200x700, ясень от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лофт 16
Фотография товара Стол Лофт 16 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кофейный столик - эстетика для бизнес-пространств.

Кофейный столик — это гармоничное сочетание природной теплоты и современного дизайна.

Ключевые преимущества:
Смелый дизайн
Сложные геометрические ножки с квадратными перфорациями превращают столик в эффектный арт-объект

Исключительная устойчивость
Массивные металлические опоры обеспечивают устойчивость даже при интенсивном использовании

Практичность
Гладкая деревянная поверхность устойчива к износу и легко очищается

Универсальность
Идеально подходит для:
Лаунж-зон в отелях
Зон ожидания бизнес-центров
Современных ресторанных пространств

Кофейный столик — это не просто мебель, а инструмент создания стильного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Норридж - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Норридж - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Норридж - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Норридж - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Норридж - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Норридж - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Норридж - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Норридж - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Норридж - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Норридж - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Норридж - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Норридж - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Норридж - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Норридж - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Норридж - столешница в цвете Белый Белый
Стол Норридж - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Норридж - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Норридж - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Норридж - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Норридж - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Норридж - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Норридж - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Норридж - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Норридж - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Норридж - столешница в цвете БукБук
Стол Норридж - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Норридж - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Норридж - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Норридж - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Норридж - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

Похожие товары

Фотография товара Стол Saen №14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Saen №14, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена

Стол Saen №14

36
Фотография товара Стол Лофт-32 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-32, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390

Стол Лофт-32

50
Фотография товара Стол угловой Импульс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол угловой Импульс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стол угловой Импульс, черный

5
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0868ДТ, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0868ДТ, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стол журнальный 0868ДТ, золотой

15
Фотография товара Стол журнальный 0712ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0712ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол журнальный 0712ДТ

9
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стол обеденный Унити, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Унити, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стол обеденный Унити, орех, черный

13
В пути 731 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, супер белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, супер белый, черный муар

10
  • белый, темно-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный
Фотография товара Стол раздвижной Гратти, массив бука, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Гратти, массив бука, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Стол раздвижной Гратти, массив бука, молочный

8
  • коричневый
  • бежевый
Новинка
Фотография товара Деревянный стол Джаклин орех / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стол Джаклин орех / черный, произведённого компанией ChiedoCover
36 990

Деревянный стол Джаклин орех / черный

12
В наличии 25 шт.
Новинка
Фотография товара Стол 0887ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0887ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Стол 0887ДТ

10
В наличии 20 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 72011
3 038 ₽

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный

94
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Стул Прованс 1, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прованс 1, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Прованс 1, деревянный

32
Фотография товара Стол Лофт А2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт А2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Стол Лофт А2

30
Фотография товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 970
Оптовая цена

Офисное кресло Ultra T, сетка черный

32
В наличии 3378 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди чёрный/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди чёрный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 4905
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди чёрный/синий

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 99061
9 990 ₽

Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге

11

Другие товары из раздела столы для кафе

Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х черная

60
  • черный
  • белый
  • коричневый, белый
Настоящее фото товара Стол Шамбли, произведённого компанией ChiedoCover
от13 200
Оптовая цена

Стол Шамбли

41
Фотография товара Стол Аргей ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аргей ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стол Аргей ЛДСП

38
Фотография товара Стол Гранада ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гранада ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол Гранада ЛДСП

36
Фотография товара Стол Восток-2Р от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-2Р, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена

Стол Восток-2Р

43
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от91 290
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый

43
Фотография товара Стол Уолтем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Уолтем, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990

Стол Уолтем

80
Фотография товара Светящийся стол Pacifico Quadro 220V RGB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Pacifico Quadro 220V RGB, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Светящийся стол Pacifico Quadro 220V RGB

8
Фотография товара Светодиодный Led стол Cylindro 35 см White 12V от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный Led стол Cylindro 35 см White 12V, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Светодиодный Led стол Cylindro 35 см White 12V

10
Фотография товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол Гаити 140*80, столешница стекло

9

Товар в корзине

Стол Норридж
Стол Норридж
от 18 790
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 72011
3 038 ₽

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный

94
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Стул Прованс 1, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прованс 1, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Прованс 1, деревянный

32
Фотография товара Стол Лофт А2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт А2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Стол Лофт А2

30

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности