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Стул Шилин, коричневая экокожа

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Характеристики товара

Описание

Интерьерный дизайнерский cтул Шилин

Материал сиденья: Экокожа

Материал каркаса: Дерево Бук

Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 45cm*39cm

Размеры стула общие Ш*Г: 45cm*52cm

Высота сиденья от пола: 46cm

Высота стула общая: 83cm

Высота спинки: 42cm

Вес стула нетто: 4kg

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг

Техническая информация для оптовых клиентов

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4

Вес стандартной упаковки, кг.: 16.5

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.228

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки16.50 кг
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