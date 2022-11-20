Характеристики товара
Описание
Интерьерный дизайнерский cтул Шилин
Материал сиденья: Экокожа
Материал каркаса: Дерево Бук
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 45cm*39cm
Размеры стула общие Ш*Г: 45cm*52cm
Высота сиденья от пола: 46cm
Высота стула общая: 83cm
Высота спинки: 42cm
Вес стула нетто: 4kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.5
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.228
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки420 мм
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки16.50 кг