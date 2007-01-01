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Настоящее фото товара Стул Kora, голубой, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Kora, голубой, белый каркас
69 оценок
6 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Kora, голубой, белый каркас

Артикул: CH-050-611
69 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - белый; Ширина - 47; Глубина - 57; Высота - 89; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.38 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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