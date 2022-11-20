Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина505 мм
- Глубина650 мм
- Вес8 кг
- Количество штук в упаковке2 шт
- Страна изготовленияКитай
- Объём упаковки0.354 м3
- Вес коробки16 кг
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