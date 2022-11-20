Стул Odda черный / золотой

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Мягкий стул Чили
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Мягкий стул Чили

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина505 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес8 кг
  • Количество штук в упаковке2 шт
  • Страна изготовленияКитай
  • Объём упаковки0.354 м3
  • Вес коробки16 кг

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