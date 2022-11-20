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Стул Роза Диамант

Артикул: CH-051-539
11 оценок
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Полубарный стул Рик, черный
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Полубарный стул Рик, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавелюр Тедди 931
  • Материал ножек бук под лак
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стул Роза Диамант
Стул Роза ДиамантСтул Роза ДиамантСтул Роза ДиамантСтул Роза ДиамантСтул Роза Диамант
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