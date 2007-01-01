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Настоящее фото товара Стул Роза Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роза Диамант
11 оценок
8 59014
9 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Роза Диамант производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Роза Диамант производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Роза Диамант производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Роза Диамант производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Роза Диамант производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Роза Диамант

Артикул: CH-051-539
11 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал ножекбук под лак
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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