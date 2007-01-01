Характеристики товара
Описание
Комфортный стул играет воздушной архитектурой, плавными формами. Сочетание качественных материалов, адаптационного дизайна и эргономичности позволяет подстроить его для разных задач. Стильный стул послужит вам за рабочим или обеденным столом. В гостиной, спальне, прихожей, офисе, бизнес-пространстве. Вы без труда можете поменять его локацию.
Крепкие ножки из металла смотрятся легко и изящно. Конструкция даёт поддержку корпусу и комфортную посадку. Широкая обнимающая спинка, сиденье с радиусными углами, наклон задних ножек — каждая деталь сосредоточена на вашем комфорте. Мягкая обивка выполнена из износостойкой рогожки. Фактурная ткань приятна на ощупь, выглядит благородно, усилит ощущение тепла, уюта, многослойности. Универсальная модель гармонично впишется как в пространство с минималистичным настроением, так и в локацию с ярким характером.
Материал обивки - рогожка, материал ножек - металл с покрытием черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина595 мм
- Высота785 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Объём упаковки0.18 м3