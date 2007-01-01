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Стул Aria, светло-серый, рогожка

Артикул: CH-073-369
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комфортный стул играет воздушной архитектурой, плавными формами. Сочетание качественных материалов, адаптационного дизайна и эргономичности позволяет подстроить его для разных задач. Стильный стул послужит вам за рабочим или обеденным столом. В гостиной, спальне, прихожей, офисе, бизнес-пространстве. Вы без труда можете поменять его локацию.

Крепкие ножки из металла смотрятся легко и изящно. Конструкция даёт поддержку корпусу и комфортную посадку. Широкая обнимающая спинка, сиденье с радиусными углами, наклон задних ножек — каждая деталь сосредоточена на вашем комфорте. Мягкая обивка выполнена из износостойкой рогожки. Фактурная ткань приятна на ощупь, выглядит благородно, усилит ощущение тепла, уюта, многослойности. Универсальная модель гармонично впишется как в пространство с минималистичным настроением, так и в локацию с ярким характером.

Материал обивки - рогожка, материал ножек - металл с покрытием черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота785 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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