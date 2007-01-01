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Настоящее фото товара Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас
87 оценок
7 690
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Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас - фото 1Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас - фото 2Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас - фото 3Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас - фото 4Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас - фото 5

Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас

Артикул: CH-049-939
87 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул NEPAL-P БЕЖЕВЫЙ

Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.

Ножки стула - металл черного цвета.

  • Упакован - 4 шт./2 кор.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

    Скачать инструкцию по эксплуатации

    Основные характеристики

    • Ширина500 мм
    • Глубина580 мм
    • Высота910 мм
    • Высота до сиденья490 мм
    • Материал каркасаметалл
    • Цветбежевый, белый
    • Страна изготовленияРоссия
    • Обивкавелюр

    Параметры упаковки

    • Количество изделий в упаковке4 шт
    • Вес упаковки7.90 кг
    • Объём упаковки0.09 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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