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Дизайнерский cтул Муза

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Характеристики товара

Описание

Стул “Муза” – красивый и элегантный стул для дома и офиса.Стулья “Муза” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).

Элегантная спинка и тонкие линии стула придют особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Основание – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø18 мм.

Максимальная нагрузка: на металлокаркас – до 100 кг.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкакожзам

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