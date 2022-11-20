Характеристики товара
Описание
Стул “Муза” – красивый и элегантный стул для дома и офиса.Стулья “Муза” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Элегантная спинка и тонкие линии стула придют особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Основание – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø18 мм.
Максимальная нагрузка: на металлокаркас – до 100 кг.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина540 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкакожзам