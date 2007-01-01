Характеристики товара
Описание
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в 4 положениях
Регулировка глубины сидения
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина литая алюминиевая.
Подлокотники 3D. Выполнены из литого алюминия с мягкими накладками.
Механизм качания: Синхромеханизм качания с фиксацией в 4 положениях
Крестовина: Литой алюминий
Ролики: Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Размеры кресла: 70x74x113 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота1050/1130 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья490/570 мм
- Высота спинки660 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний
- Обивкавысокоэластичная сетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет