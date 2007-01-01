Характеристики товара
Описание
Компактное кресло имеет износостойкую обивку и удобные Т-образные подлокотники. Широкая эргономичная спинка сделают рабочий день максимально комфортным. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина560 мм
- Высота1020/1120 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья410/510 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет