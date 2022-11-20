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Стул барный «Apriori S», softness java

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Креативный барный стул Априори S – оригинальная дизайнерская задумка. В светлом дереве с сиреневой обивкой он смотрится стильно и современно.
Материал: Натуральное дерево/береза / 83т выбеленная береза +перламутровый эффект
Обивка: Ткань softness java
Высота от пола до верха сидения 70 см .
Позвольте себе разнообразить интерьер барной стойкой с барными стульями. Раздвигая границы обыденного дизайна, вы получите дополнительное укромное место в своем доме или квартире. Нет ничего важнее, чем удобство барного стула, в котором вы будете сидеть с удовольствием! Барный стул “Apriori S” – подходящий элемент стиля

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья700 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасабереза
  • ОбивкаТкань softness java

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