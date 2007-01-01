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Настоящее фото товара Стул Серджио, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Серджио
56 оценок
3 690
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Стул Серджио

Артикул: CH-030-258
56 оценок
Основные характеристики
  • Длина430 мм
  • Ширина530 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина530 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес4.5 кг
  • Объем0.06 л
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки4шт/1кор см
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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