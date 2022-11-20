Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Ширина530 мм
- Длина430 мм
- Вес4.5 кг
- Объем0.06 мл
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Фил
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Стул Прадо
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Стул Чип
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Стул Ститч, вельвет королевский синий
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