от9 990₽
Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый
МИНПРОМТОРГ
от5 490₽41
9 290 ₽
Стул Сафир, Рогожка Монтреаль 57 бирюзовый, старинный орех
от4 990₽
Оптовая цена
Стул Чилли антрацит, черный каркас
от9 750₽
Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар
МИНПРОМТОРГ
от1 490₽80
7 390 ₽
Стул Конгсберг, велюр Велутто 26, ножки металл
В наличии 1 шт.
от12 390₽
Оптовая цена
Стул Оскар 360 бежевый, коричневый, черный
В наличии 48 шт.
10 190₽
Оптовая цена
Стул Фаетон Бар конус
В наличии 16 шт.
8 290₽
Оптовая цена
Стул Родео Конус, светло-серый
В наличии 17 шт.
9 590₽
Стул Габана с пюпитром ЛДСП, велюр Зодиак 678, каркас Рал 9005
В наличии 1 шт.
Распродажа
от6 390₽14
7 390 ₽
Стул Конгсберг, велюр Велютто 59, каркас металл бежевый