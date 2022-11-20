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Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл - фото 1Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл - фото 2Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл - фото 3Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл - фото 4Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл - фото 5Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл - фото 6

Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Обивка – "Velutto 27"
  • цвет ножек – RAL 9005, матовый

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаVelutto 27
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стул Тюльпан, Velutto 27, цвет ножек-RAL 9005 матовый
Стул Тюльпан, Velutto 27, цвет ножек-RAL 9005 матовыйСтул Тюльпан, Velutto 27, цвет ножек-RAL 9005 матовыйСтул Тюльпан, Velutto 27, цвет ножек-RAL 9005 матовыйСтул Тюльпан, Velutto 27, цвет ножек-RAL 9005 матовыйСтул Тюльпан, Velutto 27, цвет ножек-RAL 9005 матовый
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