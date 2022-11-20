Характеристики товара
Описание
- Обивка – "Velutto 27"
- цвет ножек – RAL 9005, матовый
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес9 кг
- ОбивкаVelutto 27
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
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