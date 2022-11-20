Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100/1180 мм
- Ширина500 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина620 мм
- Материалткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Стул пластиковый Ginevra, терракота
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный