Характеристики товара
Описание
Элегантный, простой стул с современной формой, представляет совершенно новое качество и функциональность. Сиденье стула обито эко-кожей с характерным рисунком треугольников. Каркас 4 металлические черные ножки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина530 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья835 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1160 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки30.5 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики1160
- Изделия стопируютсяНет