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Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Прайм экокожа серый
26 оценок
10 09028
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Прайм экокожа серый

Артикул: CH-028-626
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья835 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, простой стул с современной формой, представляет совершенно новое качество и функциональность. Сиденье стула обито эко-кожей с характерным рисунком треугольников. Каркас 4 металлические черные ножки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья835 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1160 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки30.5 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики1160
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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