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Стул Прайм экокожа серый

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Стул Прайм экокожа коричневый

Характеристики товара

Описание

Элегантный, простой стул с современной формой, представляет совершенно новое качество и функциональность. Сиденье стула обито эко-кожей с характерным рисунком треугольников. Каркас 4 металлические, черные ножки.

2 коробки / 4 шт

Габариты: 95*63*101

  • 1короб: 95*63*54
  • 2короб: 56*56*47

Вес брутто: 34

  • 1короб: 24
  • 2короб: 10

Объем: 0,47

  • 1короб: 0,32
  • 2короб: 0,15
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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый

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