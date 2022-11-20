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Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево - фото 1Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево - фото 2Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево - фото 3Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево - фото 4

Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево

Артикул: CH-034-364
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Образец минималистской эстетики, одновременно восхищающий благородством и простотой. Несмотря на внешнюю утонченность, стул Копенгаген способен выдерживать довольно большую нагрузку благодаря прочному основанию. Ему также не страшны резкие перепады температур. Сидение, обтянутое тканью, бархатом или экокожей, делает стул не только практичным и привлекательным, но и удобным. Стул будет замечательно смотреться на кухне, в столовой и гостиной, в зале и кабинете. Идеально подойдет для деловых переговоров. Сочетание форм и материалов позволяет ему гармонировать практически со всеми современными стилями интерьера. Воплощение всего самого модного в мире дизайнерской мебели!

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветжелтый

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