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Стул барный Cooper Экокожа Красный

Артикул: CH-052-446
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный

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