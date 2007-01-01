Характеристики товара
Описание
Элегантное кресло для руководителя с широкой спинкой, украшенной горизонтальными стяжками. Деревянные элементы придают изысканность. Выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина880 мм
- Высота1145/1245 мм
- Ширина сиденья555 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материалдерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки666 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет