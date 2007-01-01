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Настоящее фото товара Барный стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Тони
60 оценок
9 99010
11 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 6 Барный стул Тони производства ChiedoCover
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Распродажа

Барный стул Тони

Артикул: CH-018-185
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья700 мм
  • Вес8,8 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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