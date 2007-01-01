12 790₽
Оптовая цена
Стул КАПРИ 25-2 полубарный
от9 490₽
Полубарный стул Минт, велюр Verona 27, красное дерево
МИНПРОМТОРГ
от8 190₽11
9 190 ₽
Стул Тюльпан, микровелюр НьюТон вайн, спинка Ариа индиго, деревянные ножки
от7 690₽
Оптовая цена
Стул НЕПАЛ-П, графит, велюр, черный каркас
В наличии 38 шт.
от6 390₽
Оптовая цена
Cтул Брю, зеленый велюр
В наличии 22 шт.
от22 890₽
Оптовая цена
Стул барный Oliver, серый
6 190₽
Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, белый
Распродажа
от5 490₽41
9 290 ₽
Стул Сафир, велюр Вэлла 32, ножки бук морилка венге
9 990₽
Стул Дарк, микровелюр Шарли 12 Платинум, морилка светлый орех
5 890₽
Стул Дрезден, велюр Модус 02, каркас черный муар