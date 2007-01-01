Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина470 мм
- Высота750/810 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес7 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
- Обивкаткань
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет