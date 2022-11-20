Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота815 мм
- Ширина575 мм
- Глубина560 мм
- Вес5.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Стул прозрачный Queen
Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножки
Стол Marcel, кофе/ черный
Стол Next, круглый, раздвижной, угольный камень/ черный
Стол Oslo, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный
Стол Ralf, итальянский орех
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный