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Стул Vener light purple / black

Артикул: CH-035-373
42 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес7.05 кг
  • Объем0.099 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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