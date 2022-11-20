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Стул Kano 1 light blue, black

Артикул: CH-036-052
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1290 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес26 кг
  • Объем0.178 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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