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Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
49 оценок
18 900
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Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - фото 1Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - фото 2Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - фото 3Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - фото 4Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - фото 5Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - фото 6
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Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Артикул: CH-002-135
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина910 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота420 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Эппинг — это идеальное сочетание натуральной эстетики и стиля лофт. Его темно-коричневая деревянная столешница с выразительной текстурой привносит в интерьер тепло и уют, а золотисто-латунные ножки-шпильки добавляют современный акцент. Такой стол станет изюминкой в ресторанах, отелях и коворкингах, подчеркивая стиль заведения без лишней вычурности.

Прочность и долговечность: массивная деревянная столешница устойчива к нагрузкам, а металлические ножки обеспечивают надежную опору.
Минималистичный дизайн: чистые линии и отсутствие лишних деталей делают стол универсальным — подойдет для зон ресепшн, лаунж-зон или кафе.
Лёгкость и воздушность: благодаря открытым ножкам стол визуально не загромождает пространство, сохраняя функциональность.

Стол Эппинг создан для бизнеса, где важны эргономика и эстетика. Гладкая отполированная поверхность приятна на ощупь, а компактная, но устойчивая конструкция позволяет удобно разместить его даже в небольших помещениях. Это отличное решение для обеденных зон, кофейных уголков или рабочих мест в бутик-отелях.

Стол Эппинг — это не просто мебель, а часть интерьерной концепции, которая работает на ваш имидж и комфорт гостей. Выбирайте стиль, который оценят клиенты!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина910 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота420 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево, массив
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Белый Белый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете БукБук
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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