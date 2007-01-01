Характеристики товара
Описание
Стол Эппинг — это идеальное сочетание натуральной эстетики и стиля лофт. Его темно-коричневая деревянная столешница с выразительной текстурой привносит в интерьер тепло и уют, а золотисто-латунные ножки-шпильки добавляют современный акцент. Такой стол станет изюминкой в ресторанах, отелях и коворкингах, подчеркивая стиль заведения без лишней вычурности.
Прочность и долговечность: массивная деревянная столешница устойчива к нагрузкам, а металлические ножки обеспечивают надежную опору.
Минималистичный дизайн: чистые линии и отсутствие лишних деталей делают стол универсальным — подойдет для зон ресепшн, лаунж-зон или кафе.
Лёгкость и воздушность: благодаря открытым ножкам стол визуально не загромождает пространство, сохраняя функциональность.
Стол Эппинг создан для бизнеса, где важны эргономика и эстетика. Гладкая отполированная поверхность приятна на ощупь, а компактная, но устойчивая конструкция позволяет удобно разместить его даже в небольших помещениях. Это отличное решение для обеденных зон, кофейных уголков или рабочих мест в бутик-отелях.
Стол Эппинг — это не просто мебель, а часть интерьерной концепции, которая работает на ваш имидж и комфорт гостей. Выбирайте стиль, который оценят клиенты!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина910 мм
- Глубина540 мм
- Высота420 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыдерево, массив
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет