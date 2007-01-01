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Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Konfi, светло-серый
11 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
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Компьютерное кресло Konfi, светло-серый

Артикул: CH-051-246
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 66 - 75 см. Высота спинки: 55 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - ткань, сетка; Материал обивки - ткань, сетка; Ширина - 60; Глубина - 66; Высота - 102; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 55; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 55; Высота максимальная - 111;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки550 мм
  • Вес9.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый, серый, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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