Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки550 мм
- Вес9.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбелый, серый, черный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет