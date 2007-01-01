Характеристики товара
Описание
Стол Шрустбери — это воплощение современного стиля с акцентом на функциональность и дизайн. Сочетание деревянной столешницы и массивных черных металлических опор создает гармоничный контраст, который идеально впишется в интерьеры ресторанов, баров, коворкингов и бутик-отелей. Его геометричные формы и лаконичность подчеркнут стиль вашего заведения, добавив ему уюта и современности.
Прочность и устойчивость: массивная деревянная столешница устойчива к нагрузкам, а металлические опоры гарантируют надежность даже при интенсивном использовании.
Контраст материалов: натуральное дерево с выразительной текстурой в сочетании с матовым металлом создает стильный визуальный эффект.
Стол Шрустбери спроектирован для бизнеса, где важны удобство и эстетика. Гладкая деревянная поверхность приятна в использовании, а продуманная геометрия ножек обеспечивает устойчивость и свободу пространства. Это отличный выбор для заведений, где гости ценят комфорт и стиль.
Стол Шрустбери — это не просто мебель, а элемент интерьера, который работает на атмосферу вашего пространства. Выбирайте стиль, который оценят гости и клиенты!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота770 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет