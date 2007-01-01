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Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Шрустбери
31 оценка
15 990
Товар в корзине. Перейти
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Стол Шрустбери

Артикул: CH-004-669
31 оценка
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Шрустбери — это воплощение современного стиля с акцентом на функциональность и дизайн. Сочетание деревянной столешницы и массивных черных металлических опор создает гармоничный контраст, который идеально впишется в интерьеры ресторанов, баров, коворкингов и бутик-отелей. Его геометричные формы и лаконичность подчеркнут стиль вашего заведения, добавив ему уюта и современности.

Прочность и устойчивость: массивная деревянная столешница устойчива к нагрузкам, а металлические опоры гарантируют надежность даже при интенсивном использовании.
Контраст материалов: натуральное дерево с выразительной текстурой в сочетании с матовым металлом создает стильный визуальный эффект.

Стол Шрустбери спроектирован для бизнеса, где важны удобство и эстетика. Гладкая деревянная поверхность приятна в использовании, а продуманная геометрия ножек обеспечивает устойчивость и свободу пространства. Это отличный выбор для заведений, где гости ценят комфорт и стиль.

Стол Шрустбери — это не просто мебель, а элемент интерьера, который работает на атмосферу вашего пространства. Выбирайте стиль, который оценят гости и клиенты!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Шрустбери - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Шрустбери - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Шрустбери - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Шрустбери - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Шрустбери - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Шрустбери - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Шрустбери - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Шрустбери - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Шрустбери - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Шрустбери - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Шрустбери - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Шрустбери - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Шрустбери - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Шрустбери - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Шрустбери - столешница в цвете Белый Белый
Стол Шрустбери - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Шрустбери - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Шрустбери - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Шрустбери - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Шрустбери - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Шрустбери - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Шрустбери - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Шрустбери - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Шрустбери - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Шрустбери - столешница в цвете БукБук
Стол Шрустбери - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Шрустбери - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Шрустбери - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Шрустбери - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Шрустбери - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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