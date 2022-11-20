Товар в корзине. Перейти
Стул Kano 1 red, black - фото 1Стул Kano 1 red, black - фото 2Стул Kano 1 red, black - фото 3Стул Kano 1 red, black - фото 4Стул Kano 1 red, black - фото 5Стул Kano 1 red, black - фото 6Стул Kano 1 red, black - фото 7Стул Kano 1 red, black - фото 8Стул Kano 1 red, black - фото 9Стул Kano 1 red, black - фото 10

Стул Kano 1 red, black

Артикул: CH-036-053
40 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерное кресло Palamos brown
Компьютерное кресло Palamos brown
Следующий Стул Kano 1 light blue, black
Компьютерное кресло Palamos brown

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1290 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес26 кг
  • Объем0.178 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул CriciНастоящее фото товара Стул Crici, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
99

Стул Crici

Стул SulayНастоящее фото товара Стул Sulay, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
68

Стул Sulay

Стул maniyaНастоящее фото товара Стул maniya, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
93

Стул maniya

Стул ТандерНастоящее фото товара Стул Тандер, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
67

Стул Тандер

Стул JabalyНастоящее фото товара Стул Jabaly, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
80

Стул Jabaly

Стул ДельтаНастоящее фото товара Стул Дельта, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
76

Стул Дельта

Стул СпрингсНастоящее фото товара Стул Спрингс, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
70

Стул Спрингс

Стул BolvadinНастоящее фото товара Стул Bolvadin, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
68

Стул Bolvadin

Стул Манси, деревоНастоящее фото товара Стул Манси, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
53

Стул Манси, дерево

Стул Манси, СтейнНастоящее фото товара Стул Манси, Стейн, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
63

Стул Манси, Стейн

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
49

Кресло Маиро

Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 300
Оптовая цена
66

Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас

В наличии 16 шт.
Столик пластиковый для лежака Rodi кофеНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
46

Столик пластиковый для лежака Rodi кофе

Распродажа
Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орехНастоящее фото товара Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59017
11 490 ₽Оптовая цена
84

Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех

Настоящее фото товара Столик кофейный Фриско, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
41

Столик кофейный Фриско

Настоящее фото товара Стул Adrien, синий/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена
83

Стул Adrien, синий/ золото

Пуфик Слон с крышкой, темно-серыйНастоящее фото товара Пуфик Слон с крышкой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
42

Пуфик Слон с крышкой, темно-серый

Другие товары из раздела офисные стулья

Распродажа
Стул офисный Гирос, экокожа, черныйНастоящее фото товара Стул офисный Гирос, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29034
12 490 ₽Оптовая цена
39

Стул офисный Гирос, экокожа, черный

В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Кресло Сигма, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена
35

Кресло Сигма

Настоящее фото товара Стул посетителя Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
105

Стул посетителя Стандарт

Настоящее фото товара Стул пластиковый Malika на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
33

Стул пластиковый Malika на полозьях

Кресло Swan, голубойНастоящее фото товара Кресло Swan, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
85

Кресло Swan, голубой

В наличии 1 шт.
President Кожа ЧерныйНастоящее фото товара President Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
52 690
Оптовая цена
50

President Кожа Черный

Кресло College H-9152L-1/BeigeНастоящее фото товара Кресло College H-9152L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
56

Кресло College H-9152L-1/Beige

Стул Престиж бордоНастоящее фото товара Стул Престиж бордо, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
43

Стул Престиж бордо

Кресло поворотное Pegas, серый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Pegas, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
59

Кресло поворотное Pegas, серый, ткань

В наличии 6 шт.
Кресло пластиковое Сано, терракота, золотойНастоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, терракота, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
41

Кресло пластиковое Сано, терракота, золотой

Товар в корзине

Стул Kano 1 red, black
Стул Kano 1 red, black
от 23 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
49

Кресло Маиро

Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 300
Оптовая цена
66

Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас

В наличии 16 шт.
Столик пластиковый для лежака Rodi кофеНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
46

Столик пластиковый для лежака Rodi кофе

Распродажа
Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орехНастоящее фото товара Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59017
11 490 ₽Оптовая цена
84

Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех