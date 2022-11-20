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Компьютерное кресло Burgos белое

Артикул: CH-035-969
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1220 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота спинки730 мм
  • Вес16.2 кг
  • Объем0.162 л
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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