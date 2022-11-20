Стул Норман, велюр темно-коричневый

11 оценок

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Стул Норман, велюр темно-коричневый

4.9
4 490 ₽4 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 76*67*48

Вес брутто: 20,200

Объем: 0,240

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Основные характеристики

  • Глубина540 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Вес4.6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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