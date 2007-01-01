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Настоящее фото товара Стул барный Flash Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Flash Ткань Бирюзовый
6 оценок
6 750
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Flash Ткань Бирюзовый - фото 1Стул барный Flash Ткань Бирюзовый - фото 2Стул барный Flash Ткань Бирюзовый - фото 3Стул барный Flash Ткань Бирюзовый - фото 4Стул барный Flash Ткань Бирюзовый - фото 5

Стул барный Flash Ткань Бирюзовый

Артикул: CH-052-443
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920/1130 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920/1130 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Вес8 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбирюзовый
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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