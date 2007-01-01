Мебель для ресторанного комплекса

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотта, произведённого компанией ChiedoCover
11 550 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотта
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
10 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотт
Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
6 990 ₽19 170 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Лофт
Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Полукресло Самбука
Настоящее фото товара Полукресло Эдвард Симпл, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Эдвард Симпл
Настоящее фото товара Полукресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Полукресло Монако
Настоящее фото товара Полукресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Версаль
Настоящее фото товара Полукресло Sharlott MD, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Sharlott MD
Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Джеймс
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Полукресло Кайя, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Полукресло Кайя
Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Полукресло Мартин
Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Дортмунд
Настоящее фото товара Полукресло Август, произведённого компанией ChiedoCover
10 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Полукресло Август
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia полубарный черный
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Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Элис полубарный мятный
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Элис полубарный темно-синий
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
9 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул полубарный Дейзи коричневый
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
12 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Дейзи зеленый
Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул полубарный Лофт Альтрон
Настоящее фото товара Полубарный стул Алагир, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Полубарный стул Алагир
Настоящее фото товара Полубарный стул Албена, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Полубарный стул Албена
Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
10 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-16%
10 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Битта
Настоящее фото товара Слэб Ангара, произведённого компанией ChiedoCover
20 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Ангара
Настоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
6 490 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Тейлор экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр темно-серый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Вольт рогожка, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стул Ники черный, произведённого компанией ChiedoCover-47%
Новинка
7 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Ники черный
Настоящее фото товара Стул Норман рогожка светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Норман рогожка светло-серый
Настоящее фото товара Стул Madina белый/фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Madina белый/фиолетовый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стеклянный стол Давос белый / венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
32 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеклянный стол Давос белый / венге
Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Elegance белый/ голубой
Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Elegance белый/ серый
Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ бледный терракот, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Elegance белый/ бледный терракот

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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