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Настоящее фото товара Стул РС178, произведённого компанией ChiedoCover
Стул РС178
94 оценки
44 090
Товар в корзине. Перейти
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Стул РС178

Артикул: CH-050-284
94 оценки
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка стула выполнена из высококачественной натуральной кожи.Гладкая кожа - делается из самого высококачественного сырья, не шлифуется. В естественном состоянии: кожа - "дышит" и, в то же время, срок службы изделия увеличивается. Кресла из данного вида кожи более износостойки. В процессе использования на поверхности проявляется естественная “патина” и с каждым годом кресло становиться красивее. Самая высококачественная мебель делается из гладкой кожи.

Каркас выполнен из металла.

Наполнитель – мягкий пенополиуретан.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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