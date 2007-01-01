Характеристики товара
Описание
Обивка стула выполнена из высококачественной натуральной кожи.Гладкая кожа - делается из самого высококачественного сырья, не шлифуется. В естественном состоянии: кожа - "дышит" и, в то же время, срок службы изделия увеличивается. Кресла из данного вида кожи более износостойки. В процессе использования на поверхности проявляется естественная “патина” и с каждым годом кресло становиться красивее. Самая высококачественная мебель делается из гладкой кожи.
Каркас выполнен из металла.
Наполнитель – мягкий пенополиуретан.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина650 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет