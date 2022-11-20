Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина650 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стул складной банкетный Lite, белый
Стол ЛИРА/180, 2000/2500x1000
Стол ЛИРА/180, 1400x800
Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800
Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700
Стол Маунт, коричневый
Стол Alma, черный, МДФ
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло