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Кресло Эстелья

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Модульный диван Глория

Характеристики товара

Описание

Металлическое садовое кресло в минималистическом стиле «Эстелья». Каркас выполнен из легкого прочного алюминия, который окрашен порошковой высокостойкой краской белого цвета. В комплекте на сидениях и спинке предусмотрены подушки контрастного темно-серого оттенка со съемными чехлами. Строгое лаконичное кресло подходит для использования на открытом воздухе и в помещении, в том числе и в зоне повышенной влажности.

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина730 мм
  • Вес14 кг
  • Цветбелый
  • Размер упаковки730x780x78 см

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