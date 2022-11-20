Характеристики товара
Описание
Металлическое садовое кресло в минималистическом стиле «Эстелья». Каркас выполнен из легкого прочного алюминия, который окрашен порошковой высокостойкой краской белого цвета. В комплекте на сидениях и спинке предусмотрены подушки контрастного темно-серого оттенка со съемными чехлами. Строгое лаконичное кресло подходит для использования на открытом воздухе и в помещении, в том числе и в зоне повышенной влажности.
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина780 мм
- Длина730 мм
- Вес14 кг
- Цветбелый
- Размер упаковки730x780x78 см