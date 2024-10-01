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Кресло Француз, сирень

Артикул: CH-067-545
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Легок и удобен в использовании. Полезен для позвоночника. Наполнитель не уминается.

Доступно в цветах:
- коричневый;
- шоколад;
- бежевый;
- бордовый;
- терракот;
- зеленый;
- синий;
- сиреневый;
- серый;
- графит.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветсиреневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.23 м3

Отзывы

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