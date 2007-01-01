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Настоящее фото товара Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех
91 оценка
5 59018
6 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех производства ChiedoCover
+69Реальное изображение товара 7 Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех

Артикул: CH-022-980
91 оценка
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки :

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг


Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-20 кг


Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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